Alle ore 15.40 odierne, la Sala operativa della Capitaneria di porto di Ravenna ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un uomo che riferiva l’impossiblità dei suoi due cani, che si erano gettati in mare per fare il bagno, di rientrare a riva, nel tratto di mare a nord delle dighe foranee di Porto Corsini. Valutata la situazione, la Sala operativa della Guardia Costiera, in considerazione della zona di intervento caratterizzata da bassi fondali e forti correnti, valutava idoneo l’impiego del dipendente battello veloce b29, in luogo della motovedetta, disponendone l’immediato intervento nel giro di pochi minuti, l’equipaggio di turno mollava gli ormeggi ed alle 16 circa giungeva nella zona indicata dal segnalante, verificando la presenza di due cani di razza setter che cercavano, a fatica, di riguadagnare la riva, ma ostacolati in tale azione dalla presenza di una forte corrente. Alle 16.08 veniva recuperata “Mia”, una femmina di setter, mentre l’altro cane, nel frattempo, riusciva a raggiungere fortunatamente la riva. Una volta accertatosi delle condizioni di “Mia”, l’equipaggio della Guardia Costiera ha restituito “Mia” al legittimo proprietario che attendeva sulla diga il termine dell’intervento, alle 16.40.