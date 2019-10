Arresto cardiaco: campagna di sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare

Le statistiche stimano che in Europa gli arresti cardiaci siano 400mila, di cui il 70% in presenza di qualcuno in grado di praticare prontamente un massaggio cardiaco.

In occasione della giornata di sensibilizzazione sulla Rianimazione cardiopolmonare, sabato 19 ottobre, in Piazza San Francesco a Ravenna, ci sono state simulazioni eseguite dagli esperti del 118, in collaborazione con le associazioni di soccorso del territorio.

In Italia si registrano circa 50-60 mila casi di arresto cardiaco all’anno e l’esito dell’intervento dei soccorsi è positivo nell’11-16% dei casi.

Le vittime di arresto cardiaco mediamente e recentemente avevano un’età compresa tra i 40 e i 70 anni, ma l’ “asticella” si sta abbassando, visti casi passati alla cronaca anche tra i giovani atleti, ben al di sotto dei 40 anni.