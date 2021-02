Laura Pausini e Paolo Carta hanno denunciato Alda Deusanio. La nota conduttrice, concorrente al “Grande Fratello Vip”, aveva accusato Carta di ripetute violenze nei confronti della cantante di Solarolo.

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva” hanno commentato con una nota stampa Paolo Carta e Laura Pausini “Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

Dal canto loro, Mediaset e la redazione del programma televisivo si sono dissociate dalle frasi pronunciate da Alda Deusanio, la quale, inoltre, è stata espulsa dalla casa del Grande Fratello.