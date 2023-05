Nel comune di Lugo i parcheggi su striscia blu saranno gratuiti fino al 31 maggio. I parcometri sono disattivati e i cittadini sono invitati a non inserire monete.

I mercati di questa settimana sono sospesi.

Per quanto riguarda le scuole il sindaco Davide Ranalli ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione dell’attività didattica già da lunedì 22 maggio fino a diversa disposizione dei Dirigenti scolastici competenti che devono fare le verifiche sulla sussistenza delle condizioni organizzative e di sicurezza necessarie per le attività didattiche. In questo modo gli edifici possono riaprire le porte per consentire la pulizia, primo atto per la ripartenza delle lezioni. Oggi i tecnici del Comune si sono recati nelle scuole a fare diversi sopralluoghi che si concluderanno domani, martedì 23 maggio. Nelle prossime ore verrà comunicata la progressiva riapertura degli istituti.