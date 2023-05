Sono iniziate in mattinata le prime operazioni di pompaggio delle acque nella rete scolante, coordinate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nella zona di Villanova. Inoltre entreranno in funzione a breve le pompe in via Cocchi in prossimità del Fosso Vetro, che saranno presidiate dalla Protezione Civile della Lombardia e consentiranno di liberare le ultime zone allagate.

I tecnici del Comune e gli operatori della Colonna mobile della Protezione Civile della Lombardia sono sul territorio per coordinare gli interventi di ripristino.

Per la giornata di domani, martedì 23 maggio, resterà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado mentre sarà consentito, solamente per i plessi di Bagnacavallo capoluogo, l’accesso al personale Ata e amministrativo. Lo stesso varrà per servizi educativi, pre e post scuola, mentre riapriranno centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali. Le scuole di Bagnacavallo capoluogo e il nido e la scuola materna di Villanova riapriranno mercoledì 24.

ll Gruppo Hera, in accordo con l’Amministrazione comunale e la Protezione civile, informa che è a disposizione un servizio straordinario di raccolta rifiuti per le strade colpite dell’emergenza meteo senza limiti quantitativi e senza appuntamento. Appena le strade saranno agibili, Hera attiverà la raccolta per: ingombranti; Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, come frigoriferi, pc, forni, televisioni, ecc); altro rifiuto non differenziabile.

Per informazioni è a disposizione il Servizio Clienti di Hera 800 999500 gratuito da telefono fisso e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; sabato dalle 8 alle 18.

Anche oggi si sono presentati in Comune oltre cinquanta volontari per gli interventi di pulizia presso abitazioni e aziende. Nei prossimi giorni saranno caricati sul portale www.volontarisos.it ulteriori turni per prestare il proprio servizio.

Ancora una volta per domani è stata emanata un’allerta rossa per criticità idraulica. Non sono previste piogge ma l’allerta è connessa alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi.

Si ricorda che per quanto riguarda il territorio di Bagnacavallo per richiedere l’intervento dei volontari nella propria abitazione o nella propria azienda basta chiamare il Comune al numero 0545 1816507, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Questi i numeri per le emergenze:

0545 1816507 (numero unico del Comune di Bagnacavallo per segnalazioni e necessità dovute all’alluvione – ore 8-18);

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).

Info: www.comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook e Instagram: @comunebagnacavallo