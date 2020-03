I Carabinieri della Stazione di Solarolo, durante alcuni accertamenti svolti nel corso dei controlli sul territorio mirati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno deferito in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti restrittivi dell’autorità tre ragazzi che, senza giustificato motivo, si erano allontanati da Bagnacavallo per raggiungere il comune della Romagna Faentina.