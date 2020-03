Le merci non si fermano; in una informativa inviata questa mattina agli interlocutori della propria attività di imbarco e sbarco al porto di Ravenna TCR, Terminal Container Ravenna, ha voluto rassicurare tutti sulla continuità delle operazioni terminalistiche presso il terminal di via Classicana. “Vogliamo rassicurare i nostri partner commerciali, gli spedizionieri, i caricatori e i ricevitori che le operazioni terminalistiche proseguono regolarmente, senza alcun ritardo o interruzione di servizio, presso il Terminal Container Ravenna così come presso il Rail Hub Milano di Melzo” comunicano i responsabili della società ravennate partecipata da Sapir e Contship. “Continueremo a monitorare la situazione con attenzione, aggiungono da TCR, informandovi tempestivamente in caso di aggiornamenti di rilievo; allo stesso tempo invitiamo tutti i clienti e i partner a rassicurare i caricatori e i ricevitori che utilizzano il terminal TCR sulla continuità delle operazioni terminalistiche ed intermodali”