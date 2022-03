Proseguono le iniziative che il Centro per le famiglie dell’URF, insieme al Servizio Dipendenze Patologiche dell’ASL e all’Associazione Agesci, dedica ai genitori con figli pre-adolescenti e adolescenti per offrire momenti di confronto e riflessioni su temi di forte interesse e attualità. All’interno del programma è previsto anche un percorso di supporto dedicato direttamente ai ragazzi e ragazze che vivono la delicata fase della separazione o divorzio dei genitori.

La prima proposta “Adolescenza in corso… maneggiare con cura” sarà un gruppo di confronto dedicato ai genitori di ragazzi adolescenti (11-16 anni) co-condotto dalla Dott.ssa Valentina Bellotti e dalla Dott.ssa Carlotta Morara, (psicologhe e consulenti del Centro per le Famiglie), per capire come affrontare grandi e piccole preoccupazioni legate a questa fase di crescita (solitudine, social, videogiochi, trasgressione, amicizia, insuccesso scolastico…). Gli incontri si terranno presso il Centro per le Famiglie nelle giornate di martedì 22 marzo, 5 aprile, 19 aprile, 3 maggio alle ore 20:15.

Giovedì 17 marzo alle ore 17,30 presso la Sala delle Bandiere e online si terrà l’evento “Mind The GAP”, un incontro pubblico sulla comunicazione efficace per fare prevenzione su rischio, azzardo e dipendenza. Durante il progetto “Mind The GAP”, gli studenti hanno prodotto degli elaborati sui temi dei consumi, delle dipendenze e dei rischi in adolescenza che dal 17 marzo al 26 marzo, , saranno esposti nella Sala delle Bandiere di Faenza.

Il Centro organizza anche il gruppo di parola per figli con genitori separati, previsto per giovedì 7-14-21-28 aprile, dalle 17 alle 19 presso il Centro per le Famiglie, co- condotto dalla Dott.ssa Cristiana Bacchilega, mediatrice familiare e dal Dott. Albertini, psicologo e psicoterapeuta. Il gruppo di parola è un luogo dove ragazzi e ragazze, con il supporto di professionisti esperti, potranno esprimere liberamente emozioni, dubbi e difficoltà che stanno vivendo. La partecipazione prevede l’obbligo di iscrizione all’intero percorso ed il consenso di entrambi i genitori.

La serie di eventi dedicati all’adolescenza si concluderà venerdì 29 aprile alle ore 21.00 presso il teatro San Giuseppe a Faenza con un incontro pubblico: “Adolescenti fragili: fatiche, risorse e possibili strategie”, condotto dal Dott. Stefano Costa (neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta).

Tutti gli eventi sono gratuiti ad iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546691871