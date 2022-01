Ieri mattina una bellissima sorpresa in reparto, Davide Padovan, celebre volto dello stunt show di Mirabilandia,ha indossato gli abiti di Babbo Natale, grazie alla generosità di Mirabilandia e alla collaborazione di Rianimazione letteraria e della Ausl, ha fatto visita ai bambini ricoverati presso Pediatria rallegrando i piccoli,le loro famiglie e il personale ospedaliero.

Impegnato come solo Babbo Natale può essere in questo periodo, Davide si era fatto anticipare da un video di auguri ma poi non ha resistito al fascino della solidarietà in corsia che da anni popola con elfi e folletti per le festività.

Nell’ottica di dare voce alla sensibilità portata dal volontariato presso l’ospedale di Ravenna, l’arrivo inaspettato di Babbo Natale, a chiusura delle Feste, ha rallegrato immensamente i volti dei bambini in corsia.