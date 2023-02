Ieri mattina “il Sorriso di Giada Odv” festeggia il Natale, presso la prefettura di Ravenna con i bambini dell’Istituto Comprensivo Statale “Guido Novello”, Scuola dell’Infanzia “Gugù Rasponi del sale”, Scuola Primaria “G. Pascoli”, Scuola Primaria “F. Mordani”, Scuola Secondaria “Guido Novello”. Entrano a palazzo 140 bambini cantando canzoni e recitando poesie, così facendo hanno regalato un momento magico, a dir poco meraviglioso. Ad accompagnare i bambini con le loro canzoni era presente il volontario Giampiero Bocchini ( suonando la chitarra).

Presente insieme a Giada vi erano Don Paolo Pasini, Renata Perissinotto, Sara La Mattina, Davide Dima, Fabio Marzufero dell’associazione “Cuore e Territorio” ; il prefetto Castrese de Rosa ed il comandante della capitaneria del porto nonché guardia costiera e direttore marittimo c.v . Francesco Cimmino con i suoi collaboratori ci hanno accolto con un caloroso affetto. La mamma di Giada ha voluto fortemente condividere questa iniziativa con le alte autorità lanciando un messaggio forte e profondo: “tutti siamo uguali la diversità non deve far paura”; vedere i volti di tutti quei bambini sentirli cantare a squarciagola con gioia ci ha riempito il cuore. Ecco questo per noi è il vero spirito natalizio. A fine evento tutti i bambini sono stati omaggiati con piccoli panettoncini donati dalla Deco Industrie di Bagnacavallo e dalla cooperativa Coop Alleanza 3.0 di Ravenna.