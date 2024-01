Autovelox via Bellucci: 10.545 multe al 31 dicembre

10.545 multe fino al 31 dicembre, data dell’ultimo bilancio. Sono le sanzioni dell’autovelox di via Bellucci, che monitora i mezzi in transito verso il centro storico di Ravenna. Come puntualmente avviene in questi casi, dopo gli alti numeri delle prime settimane, 2.686 contravvenzioni solo nei primi sette giorni, i verbali diminuiscono col passare del tempo e oggi sono ad una cadenza ritenuta quasi fisiologica. Dai 5.058 di novembre, si è passati ai 2.801 di dicembre. Secondo il Comandante della Polizia Locale bizantina, non c’è nessuna emergenza di sicurezza stradale, come invece segnalavano alcune statistiche di fine anno. Tuttavia, in accordo con la Prefettura, il livello di attenzione nei prossimi mesi sarà alto.