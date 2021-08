Torna la Fira di Sett Dulur: Green Pass e controlli, come funzionerà a Russi

La Fira di Sett Dulur a Russi quest’anno ci sarà. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale online nella serata di lunedì. Non sarà semplice l’organizzazione fra Green Pass e nuove norme. La fiera di Russi infatti è diffusa per tutta la città, che riguarda le vie del centro con eventi di diverse tipologie: mostre, stand gastronomici, spettacoli, giostre, mercati. Tanti gli accessi. E proprio in queste ore è arrivato un nuovo chiarimento da parte del governo che non prevede il controllo del green pass nelle fiere e nelle sagre con varchi non presidiabili. Tuttavia gli avventori saranno obbligati ad avere il documento vaccinale che potrà essere sempre richiesto. L’organizzazione della Fira ha dovuto anche tener conto del controllo dei flussi di persone. La fiera quindi si terrà dal 14 al 20 settembre, a patto che la condizione pandemica non peggiori e non si presentino focolai importanti. Le norme studiate per permettere l’organizzazione dell’evento dovranno essere approvate nei prossimi giorni.