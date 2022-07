Auto a fuoco nella mattinata a Ravenna, intorno alle 7, in una delle principali arterie della città, in via Destra Canale Molinetto. Il veicolo, a benzina e gpl, si è improvvisamente incendiato mentre era in marcia per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente l’uomo alla guida è riuscito ad accostare il veicolo a lato della strada, uscire indenne e a chiamare i Vigili del Fuoco, che sono accorsi sul posto con un’autopompa, un’autobotte e il modulo per gli interventi boschivi, riuscendo a spegnere le fiamme in poco tempo.

Tuttavia la strada è stata chiusa al traffico dalla polizia stradale per permettere che tutte le operazioni si svolgessero in sicurezza. Non risultano feriti.