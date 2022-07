Ecco le previsioni di Paolo Fox, per la settimana che va dal 18 al 24 luglio:

Ariete

La tua settimana comincia con tre giornate di luna in congiunzione, che saranno davvero super-fortunate! A partire da martedì, inoltre, il pianeta Mercurio smetterà di ostacolarti nell’ambito del lavoro e tornerà a sostenerti: nel prossimo periodo potrebbero arrivare delle novità importanti… Unica nota dolente: a partire dalla giornata di lunedì, Venere effettuerà un transito sfavorevole, che potrebbe portarti qualche pena d’amore in più.

Toro

Qesta settimana ti attendono una buona e una cattiva notizia. Cominciamo dalla cattiva: a partire dalla giornata di martedì, il pianeta Mercurio ti volterà le spalle, e nel prossimo periodo potresti incontrare qualche ostacolo in più nell’ambito del lavoro. La buona notizia, invece, è che già a partire dalla giornata di lunedì il pianeta Venere tornerà attivo in tuo favore, pronto a regalarti grandi emozioni per quanto riguarda l’ambito dei sentimenti!

Gemelli

Questa settimana il pianeta Venere abbandonerà il tuo segno, ma il suo influsso positivo continuerà a regalarti belle soddisfazioni nell’ambito dei sentimenti. Buone notizie in arrivo, invece, nell’ambito del lavoro: a partire dalla giornata di martedì, a un Giove in bell’aspetto andrà ad aggiungersi anche Mercurio, pronto a regalarti delle nuove occasioni da prendere al volo o degli incontri davvero interessanti.

Cancro

Questa settimana comincia alla grande, con l’ingresso del pianeta Venere nel tuo segno! Ha inizio per te un periodo davvero fortunato per quanto riguarda i sentimenti. L’ultima parte di luglio e l’inizio di agosto ti faranno battere forte il cuore… che tu sia ancora single o meno! Luna fortunata nelle giornate di giovedì e venerdì, quando potrebbero arrivare delle buone notizie anche riguardo l’ambito del lavoro.

Leone

Sei pronta ad accogliere Mercurio nel tuo segno? A partire dalla giornata di martedì il pianeta della comunicazione e delle relazioni splenderà in congiunzione, regalandoti una marcia in più sia nell’ambito professionale che in quello sociale. Non sarai solo la numero uno in ufficio, ma anche la regina della festa in spiaggia! Punta tutto sulle giornate di luna fortunata, quelle di lunedì, martedì, sabato e domenica.

Vergine

Finalmente questa settimana il pianeta Venere tornerà dalla tua parte! Dopo aver messo a dura prova la tua relazione nell’ultimo periodo, adesso ti aiuterà a ritrovare la serenità nella tua vita di coppia o, se sei single, a conoscere qualcuno di speciale. Le giornate più fortunate da questo punto di vista saranno quelle di giovedì e venerdì, con una bella luna romantica pronta a regalarti grandi emozioni.

Bilancia

La tua settimana non comincia nel migliore dei modi: lunedì, martedì e mercoledì la luna sarà in opposizione al tuo segno, mentre il pianeta Venere effettuerà un transito sfavorevole, che potrebbe portarti nel prossimo periodo qualche preoccupazione in più per quanto riguarda l’ambito dei sentimenti… Per fortuna ci pensa Mercurio a tirarti su il morale: a partire da martedì tornerà attivo in tuo favore, pronto a regalarti delle buone notizie.

Scorpione

Questa settimana il pianeta Venere tornerà attivo in tuo favore, pronto a regalarti una fine di luglio all’insegna del romanticismo e della passione! A partire da martedì, purtroppo, sarà il pianeta Mercurio a voltarti le spalle: nelle prossime settimane potrebbe nascere qualche preoccupazione in più per quanto riguarda il lavoro. Attenzione in particolar modo alle giornate pesanti, con luna in opposizione, di giovedì e venerdì. Se puoi concediti una bella dormita:

Sagittario

Questa settimana – finalmente! – il pianeta Venere non sarà più in opposizione al tuo segno. Già a partire dalla giornata di lunedì avrà inizio per te un periodo più sereno per quanto riguarda i sentimenti. Che la tua coppia sia riuscita o meno a resistere al momento di crisi, adesso avrai tutta la forza che ti serve per ricominciare da te. Attenzione alla luna in opposizione nelle giornate di sabato e domenica.

Capricorno

Questa settimana – purtroppo – il pianeta Venere entrerà in opposizione al tuo segno. Il prossimo periodo non sarà semplice per te per quanto riguarda i sentimenti: litigi e tensioni saranno all’ordine del giorno… Ma c’è una buona notizia: a partire da martedì il pianeta Mercurio non sarà più in opposizione al tuo segno! Poco alla volta una situazione lavorativa che ti sta a cuore potrà sbloccarsi…

Acquario

Purtroppo questa settimana – a partire dalla giornata di martedì – il pianeta Mercurio entrerà in opposizione al tuo segno. Il prossimo periodo potrebbe portare delle complicazioni o degli imprevisti nell’ambito del lavoro. Attenta soprattutto al rapporto con capi e colleghi… Marte in posizione sfavorevole accentua la stanchezza. Un bel recupero di energie tra sabato e domenica, quando la luna ti sorriderà.

Pesci

Finalmente questa settimana il pienata dell’amore tornerà a sorriderti! Già a partire dalla giornata di lunedì potrai contare su di una Venere non più ostile, ma attiva in tuo favore, pronta a portarti ottime notizie nell’ambito dei sentimenti… Giornate particolarmente romantiche, con anche una bella luna fortunata, saranno quelle di giovedì e venerdì. Tra sabato e domenica, invece, potrebbe nascere qualche tensione in famiglia.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2022”, Cairo Editore, ottobre 2021)