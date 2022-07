In occasione del 157° anniversario delle Capitanerie di Porto che ricorre il 20 luglio, il Comune ha istituito con apposita ordinanza il divieto di sosta in piazza Garibaldi dalle 7 del 20 luglio alle 20 del 21 luglio.

Pertanto dalle 18 di martedì 19 luglio alle 10 di venerdì 22 luglio sarà consentita la sosta ai veicoli dei residenti autorizzati alla sosta nella piazza purché espongano sul lato sinistro del parabrezza il relativo permesso di sosta nelle seguenti aree regolamentate a parcometro: largo Firenze, via Carducci, viale Farini, viale Maroncelli, via Beatrice Alighieri, via Bezzi (escluso il parcheggio), via Colonna, via Bassi, via Rava, via Falier, via Rocca ai fossi, piazzale G.B. Rossi, via Costa, via G. Rossi (nel tratto compreso tra via Anastagi e via Mura di Porta Serrata), via Mura di Porta Serrata, via Di Roma (nel tratto tra via Mura di Porta Serrata e via Costa e nel tratto compreso tra via Mariani e viale Farini), via Canneti, via Chartres, via De Gasperi, via Rondinelli, via Baldini, via Santa Teresa, via Augusta, via Claudia e via Mura di Porta Gaza.