Alle 18 di oggi un automobilista uscendo dall’incrocio di via Cerchio – via di Roma non ha dato la precedenza ad una Vespa con a bordo due giovani, dopo aver provocato l’incidente si è pure dato alla fuga pensando di essere nel selvaggio west.

I due ragazzi caduti non sono gravi ma l’impatto è stato violento al punto che la Vespa è “schizzata” contro un Mercedes in sosta davanti alla chiesa di Santa Maria in Porto, spostandola dall’asse della strada. La Polizia Locale sta eseguendo i rilievi e ha già la targa dell’auto fuggita.

I due ragazzi soccorsi dal personale del 118 sono stati trasportati con codice giallo con due ambulanze al Pronto Soccorso di Ravenna.