Nel novembre 2021 il bando per l’assegnazione dei fondi per il supporto al volontariato di tutta la Romagna, quasi un milione di euro all’anno, ha visto aggiudicato il ruolo di Centro di Servizio per il Volontariato ai riminesi di Volontaromagna, con il progetto ravennate di Comunità Romagna secondo in graduatoria.

I ravennati, non convinti dell’esito della procedura, hanno chiesto l’accesso agli atti di gara, esercitando un diritto garantito dalla normativa vigente. La Fondazione ONC ha opposto un inspiegabile rifiuto.

Lo scorso 27 aprile 2022, con la sentenza n. 5133, il Tar del Lazio ordinava alla Fondazione ONC di concedere a Comunità Romagna l’accesso agli atti di gara ed al progetto aggiudicatario entro 30 giorni.

Contro l’esecutività della sentenza Fondazione ONC non adempiva all’ordine dei giudici e presentava ricorso al Consiglio di Stato, che, in data 11 luglio 2022, ha respinto l’istanza cautelare di Fondazione ONC e VolontaRomagna ODV, affermando ancora una volta il diritto di Comunità Romagna ODV a prendere visione di tutta la documentazione di gara, ordinando l’esibizione degli stessi.

La presidente di Comunità Romagna Angela Gulminelli commenta l’accaduto con evidente soddisfazione: “Per la seconda volta in pochi mesi la giustizia amministrativa ha dato ragione al volontariato ravennate. Adesso speriamo che chi ha in mano i fondi per il supporto del volontariato italiano smetta di sprecarli in azioni legali e si decida a rendere pubblici tutti gli atti della procedura per la selezione del gestore del CSV romagnolo. Sappiamo che la strada verso la verità è ancora lunga, ma più passa il tempo e meno capiamo il motivo per cui vengano secretati atti che per legge dovrebbero essere pubblici. Di sicuro il volontariato della provincia di Ravenna, nella sua richiesta di trasparenza, andrà fino in fondo.