L’artista Giuseppe Giacobazzi sarà protagonista di uno speciale televisivo a lui dedicato su ‘Italia Uno’ in prima serata. Il grande comico Romagnolo ha infatti scelto il teatro Masini di Faenza quale location per l’evento che si svolgerà martedì 30 agosto con inizio dalle 20,30. e che sarà trasmesso dalla rete Mediaset il 21 settembre in prima serata. Lo show, dal titolo ‘Giacobazzi Gran Varietà’, vedrà l’artista protagonista assoluto accompagnato da alcuni ospiti a sorpresa.