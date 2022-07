Problema medico di medicina generale a Riolo Terme. Dopo la scomparsa infatti prematura del dottor Giovanni Coan, lo scorso aprile, con ambulatorio a Castel Bolognese, Riolo Terme e a servizio anche del territorio imolese, l’Ausl Romagna non è ancora riuscita a trovare un nuovo medico di famiglia per i residenti della valle del Senio rimasti scoperti. L’appello arriva dalla neosindaca di Riolo Federica Malavolti che chiede una soluzione, nella speranza che il nuovo accordo firmato in Regione con i sindacati, possa riuscire a contribuire a risolvere il problema

“I diversi tentativi dell’Azienda USL della Romagna di coprire il posto vacante con un incarico provvisorio, al momento, non hanno dato esito duraturo e definitivo, in quanto, i due professionisti individuati, dopo qualche settimana hanno dato le dimissioni” Spiega la sindaca in una nota pubblica.

“A giorni si avrà, probabilmente, la possibilità di avere assegnazioni più stabili su posti vacanti, situazione che potrà contribuire a rendere disponibili dei professionisti da incaricare su Riolo e su Castelbolognese. Tuttavia sono movimenti che risentono della scelta personale dei professionisti per cui ci si regolerà di conseguenza dopo lo scorrimento delle graduatorie”.

La situazione comunque non è facile:

“Ci stiamo preoccupando, con tutte le nostre possibilità, di risolvere questo problema, che purtroppo, vista la complessità, non ha soluzioni veloci.

Sono e siamo disponibili, nel dare tutte le informazioni possibili in collaborazione con l’Azienda USL che non si è mai fermata per cercare di colmare questa mancanza”.