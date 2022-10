Scontro auto-moto: incidente mortale alle porte di Pieve Cesato

Incidente mortale alle porte di Pieve Cesato, frazione di Faenza, nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17. Uno scontro fra un’auto e una moto all’incrocio fra via Accarisi e via Biancano. Coinvolti una Volkswagen Golf e una moto. L’auto stava percorrendo via Accarisi in direzione di Faenza. La moto proveniva da via Biancano. Il conducente della Golf ha tentato di evitare l’impatto, spostandosi sul lato sinistro della carreggiata, ma inutilmente. L’urto è stato molto violento. Moto e motociclista sono precipitati nel fosso.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza e auto medica, ma per il motociclista, un uomo residente a Russi, non c’è stato nulla da fare. Sarà ora compito della Polizia Locale della Romagna Faentina ricostruire le responsabilità alla base dell’incidente.

Via Accarisi purtroppo non è nuova a incidenti stradali. Da tempo i residenti di Pieve Cesato chiedono interventi per aumentare il livello di sicurezza della strada.