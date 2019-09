Dopo l’attivazione della carta d’identità elettronica il Comune di Castel Bolognese è pronto per il subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR.

Lunedì 23 settembre l’Ufficio Anagrafe resterà chiuso per permettere il corretto svolgimento delle operazioni di subentro ed il regolare trasferimento della banca dati della popolazione residente in ANPR.

Per informazioni e urgenze è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe al n. 0546 655855.

L’ANPR costituisce un’unica banca dati nazionale contenente le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui possono fare riferimento non soltanto i Comuni, ma l’intera pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi, consentendo uno scambio immediato e continuo delle informazioni.

Grazie ad un’unica Anagrafe Nazionale i cittadini potranno richiedere i certificati anagrafici in qualsiasi Comune italiano presente in ANPR e non più soltanto presso quello di residenza: gli effetti positivi saranno sempre più evidenti mano a mano che il subentro si allargherà a tutti i Comuni italiani. Ad oggi i Comuni subentrati sono circa 3.000.

In futuro inoltre il cittadino potrà collegarsi direttamente on-line ad A.N.P.R per richiedere certificati e informative.