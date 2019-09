In programma a Faenza due importanti iniziative all’insegna dell’innovazione e della tecnologia.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 26 settembre con “Materializzando off – Scopri le vie della ricerca”, che vede protagonista la sede faentina del Tecnopolo di Ravenna di via Granarolo 62 con una visita guidata attraverso laboratori e prototipi aperta a tutti gratuitamente.

L’iniziativa partirà da Romagna Tech alle ore 15.00 con i saluti di apertura dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Palma Costi. Fino alle 18.00 sarà possibile visitare i diversi laboratori specializzati sui materiali avanzati, ceramici, compositi, inorganici, ibridi, polimerici, massivi, porosi, laminari, multifunzionali, fino ai nano strutturati di Istec-CNR, CIRI-MAM dell’Università di Bologna, ENEA TEMAF, Certimac e OpenLAB.

Materializzando Off aderisce a Emilia-Romagna OPEN, un’iniziativa dedicata ai cittadini di tutte le età, alle studentesse e agli studenti, alla scoperta del patrimonio industriale e di ricerca della regione Emilia-Romagna.

Per prenotare la visita accedere alla piattaforma https://emiliaromagnaopen.it/visitatori/