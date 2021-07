Nella giornata di oggi, le Fiamme Gialle ravennati, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio cittadino per il contrasto dei traffici illeciti, con l’ausilio del cane antidroga BAC hanno individuato e arrestato un soggetto di origini senegalesi trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e 2 pasticche di MDMA (metamfetamina).

In particolare, i finanzieri della Squadra Cinofili della 1ª Compagnia di Ravenna, nel corso di controlli finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nei pressi della stazione ferroviaria, a seguito della inequivocabile segnalazione del cane antidroga, sottoponevano a perquisizione personale il soggetto fermato che deteneva all’interno del proprio marsupio e sotto la maglietta, un panetto di hashish e le pasticche di ecstasy.

Pertanto, i militari operanti procedevano immediatamente all’arresto del soggetto che veniva convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che contestualmente disponeva il giudizio per direttissima, tenutosi questo pomeriggio, a seguito del quale è stato disposto per il soggetto l’obbligo di presentazione giornaliero alla PG, in attesa della prossima udienza.

Costante è l’impegno delle Fiamme Gialle nell’attività di controllo del territorio, anche al fine di reprimere lo spaccio di sostanze stupefacente, che costituisce il canale preferenziale di arricchimento della microcriminalità da strada.