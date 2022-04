Auto esce di strada e si schianta contro un muretto di cemento | VIDEO

Grave schianto alle porte di Solarolo nella serata di lunedì. Un’auto è uscita di strada e un ragazzo di 28 anni è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 lungo via Madonna della Salute, poco distante dal cimitero. Il 28enne era alla guida di una BMW 320d, diretta verso Solarolo. Il conducente, per cause ancora da determinare, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, invaso la corsia opposta, da dove stava arrivando un’altra vettura, e finendo nel fosso a lato della carreggiata, al termine del quale la BMW si è schiantata contro un muretto in cemento di un ponticello. L’auto è quindi decollata, atterrando a cavallo del guard rail,