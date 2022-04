Violento frontale verso le 16 all’incrocio tra la via Marabina e via Montebello, fra due auto , una Dacia Sandero guidata da una 29enne ed una Volkswagen Tiguan condotta da un 58enne. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, l’elisoccorso che ha trasportato la ragazza al Bufalini con codice di media gravità, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che ha chiuso la strada per fare recuperare le auto dal carro attrezzo ed effettuare i rilievi di legge. I due occupanti della Tiguan marito e moglie sono stati trasferiti con le autombulanze all’ospedale fortunatamente con ferite non gravi. Le cause sono al vaglio degli inquirenti.

.