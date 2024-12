Questa mattina presso l’Istituto “Ginanni”, una studentessa ha spruzzato spray urticante in classe scatenando il caos. Alunni e docenti sono stati soccorsi da diverse ambulanze sul posto anche i Carabinieri. Non si conosco le cause se la ragazza l’abbia fatto di proposito o inavvertitamente. Alcuni alunni e docenti hanno accusato bruciori alla gola e alle mucose. Seguiranno aggiornamenti.