Aumentano i casi di coronavirus a Riolo Terme. Sono 18 le positività comunicate oggi dall’AUSL, per il comune di Riolo Terme. Sono 75 i casi attivi di residenti riolesi positivi. 89 le persone in quarantena precauzionale

Il contesto in cui si sono sviluppate così tante positività, è sostanzialmente l’ambito familiare.

Di queste persone infatti, 17 sono contatti diretti appartenenti a nuclei familiari di persone positive già individuate.

Molte di loro si trovavano da parecchi giorni in isolamento domiciliare. In particolare il contagio si è diffuso in maniera sistematica, in 3 nuclei familiari molto numerosi.

Per 1 sola persona invece, è stato disposto il tampone di controllo dal Medico di Medicina Generale, al sorgere di sintomi compatibili con il Covid-19.

Al momento, tutte e 18 queste persone sono in isolamento domiciliare.

Conseguentemente alle positività emerse ieri, l’AUSL ha disposto l’attivazione della Didattica a Distanza per la classe 4A della Scuola Primaria e per la 1A della Scuola Secondaria. Sono quindi tre le classi della scuola primaria costrette a ricorrere alla “Dad”: la 3B, la 4A e la 5C. Una la classe della scuola secondaria invece, la 1A.

Ancora sospeso il servizio al nido “Peter Pan”

L’AUSL ha programmato per martedì 23 febbraio nel pomeriggio, un tampone di controllo al Drive Through di Faenza, per gli studenti di 4A della Scuola Primaria e per quelli di 1A della Scuola Secondaria, classi già in DaD da questa mattina.

Appena possibile la Scuola provvederà ad inviare i dettagli su modalità ed orari, direttamente alle famiglie degli alunni.

Nella mattinata invece si è svolto il tampone di controllo per gli studenti della 3B della scuola primaria.

Sindaco e dirigente scolastico, inoltre, hanno voluto ricordare a tutte le famiglie frequentanti la scuola primaria e secondaria la possibilità di eseguire un tampone rapido di screening in farmacia in maniera gratuita.