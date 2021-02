La scomparsa di David Savorani ha colpito molti faentini. Savorani era molto conosciuto in città per il suo impegno in campo politico, sociale e nel mondo del palio. Una delle realtà che amava aiutare era La Piccola Betlemme, la cucina solidale che oggi ha trovato una casa temporanea all’interno di Palazzo delle Esposizioni, ancora in cerca di una sistemazione definitiva. In memoria quindi di Savorani è stata organizzata una raccolta fondi a favore dell’associazione, raccolta a cui hanno partecipato amici, parenti o semplici conoscenti. Il traguardo raggiunto è stato di 2650 euro, come ha comunicato Marco Casalini nella giornata odierna sul proprio profilo Facebook:

“Non ci sono parole che possano riempire il vuoto che ha lasciato la sua scomparsa ma ognuno di noi, partendo da piccoli gesti come per chi opera nel volontariato, può donare felicità a chi ha più bisogno di noi. Grazie ancora David per l’insegnamento che ci hai dato in tutta la tua vita”.

In realtà la somma a favore di La Piccola Betlemme è ben più alta. Alla cifra raggiunta infatti dalla raccolta fondi fatta partire dagli amici sono da aggiungere le offerte presentate da molte persone nel giorno del funerale di David Savorani, offerte poi donate direttamente all’associazione.