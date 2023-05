Tutti al mare per 20 anni con “Insieme a te”

Per i prossimi 20 anni lo stabilimento balneare ‘Tutti al mare nessuno escluso’ di Punta Marina sarà gestito dall’Associazione “Insieme a Te”. Dopo l’avvio del 2018 finalmente Debora Donati potrà esaudire il sogno del marito Dario grazie all’assegnazione temporanea della concessione demaniale marittima per la realizzazione, in maniera stabile, di una spiaggia attrezzata e organizzata per l’accoglienza in via esclusiva di persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e loro accompagnatori.