Sarà una giornata di sport, benessere, socializzazione, amici, colore e orgoglio per tutto il territorio romagnolo. Domenica 7 maggio la piazza del Pavaglione, e tantissime strade del centro e della periferia si accenderanno dei suoni e dell’allegria di LUGORUN.

Il Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo torna a proporre anche nel 2023 un evento che ha come obiettivo primario quello di coinvolgere appassionati di podismo e walking, ma anche, in maniera più ampia, promuovere l’attività motoria e contrastare la sedentarietà attraverso una manifestazione in grado di coinvolgere tutte le fasce della popolazione e persone di ogni età. A pochi giorni dal via cresce l’attesa per quello che in poco tempo è diventato evento di riferimento grazie non solo all’impegno della Uisp e delle sue società affiliate, ma anche al fondamentale apporto della giovane Asd Liferunner, coinvolta in prima linea con tutto il suo staff, e al supporto dell’Amministrazione comunale lughese, oltre che della Contesa Estense e di tantissime altre realtà del terzo settore di tutta l’area.

PRIMA DEL VIA, CONTESA ESTENSE E FIT FOR RUN

Una proposta ricca e variegata che domenica 7 maggio prevede nelle prime ore del mattino l’esibizione di musici e sbandieratori dei quattro rioni lughesi che dal 13 maggio daranno vita al programma di sfide e rievocazioni medievali della tradizionale Contesa Estense. A seguire, sempre nel piazzale del quadriportico del Pavaglione, Uisp organizzerà la Fit For Run, appuntamento di “riscaldamento attivo” per tutti con esercizi motori di preparazione

.

LUGO RUN21K, CAMPIONATO REGIONALE DI MEZZA MARATONA

Alle ore 9.45 l’attesissimo via alla LUGORUN21K, la Mezza Maratona agonistica che quest’anno sarà valida anche per l’assegnazione dei titoli del Campionato Regionale Uisp Emilia-Romagna 2023, sia in campo maschile che in quello femminile, sia individuali che a squadre, con la distinzione fra le diverse categorie così come previste dalla Struttura di Attività di Atletica Leggera Uisp. Una gara che si preannuncia di alto livello, con le iscrizioni che hanno già abbondantemente superato quota 300 e che termineranno alla mezzanotte del 2 maggio (online sulla piattaforma endu.net). Il vincitore assoluto della prova sui 21Km si aggiudicherà anche l’undicesimo Memorial Adriano Guerrini, dedicato al sindaco di Lugo dal 1965 al 1976, trofeo anche quest’anno assemblato a mano in mosaico dal laboratorio Annafietta.

LUGORUN9K, LA LUDICO MOTORIA PER TUTTI

Dopo la partenza della gara competitiva, alle 10 il via della LUGORUN9K, la ludico motoria per tutti coloro che vorranno camminare o correre per le strade di Lugo su un percorso totale di circa 9 km, senza classifica o cronometraggio. Una proposta trasversale, una sorta di festa in movimento adatta a tutti, basata sulla forza aggregativa dello sport e sul piacere di condividere momenti collettivi insieme a tanti amici e amiche.

LUGORUN6K PROGETTO SCUOLE

Subito dopo la partenza della ludico motoria, a seguire, ecco una delle tante novità per il 2023: la LUGORUN6K Progetto Scuole. Un’iniziativa nata proprio grazie al sostegno di Liferunner tesa a sostenere gli istituti scolastici del territorio lughese e, al contempo, stimolare sempre più sani stili di vita attraverso l’attività motoria collettiva. Il progetto prevede la partecipazione degli alunni delle scuole Primarie (elementari) e delle scuole Secondarie di Primo Grado (medie), a un percorso di 6 km nel centro della città appositamente pensato per loro e che potranno affrontare accompagnati dai genitori e dagli insegnanti o dirigenti scolastici. In base alla percentuale di partecipazione di ogni singola scuola all’evento, tarato sulla grandezza della scuola in modo da non favorire nessun plesso, l’istituto stesso potrà essere fornito gratuitamente di materiale didattico, fondamentale per lo svolgimento della quotidiana attività di formazione.

IL PERCORSO

Il percorso della LUGORUN21K prevede l’arrivo e la partenza nell’affascinante palcoscenico del Pavaglione di Lugo e dopo essere sfilati tra Rocca Estense e monumento a Francesco Baracca, tutti gli iscritti si dirigeranno in direzione stadio-piscina. Dalla zona sportiva di Lugo i runner, percorrendo tutto viale Europa, si muoveranno verso il parco del Loto in direzione nord-est e attraverseranno l’area verde. Da via Canale Inferiore Destra il gruppo percorrerà le strade di Lugo Ovest transitando per il Parco delle Lavandaie e dirigendosi poi verso Zagonara costeggiando il Canale dei Mulini. Il percorso oltrepasserà poi per due volte il Canale Emiliano Romagnolo, rientrando verso il centro di Lugo. Un secondo passaggio dall’antico Ponte delle Lavandaie sarà preludio del transito su via Cento e infine su corso Garibaldi, prima dell’arrivo.

La LUGORUN9K e la LUGORUN6K transiteranno su una parte dello stesso percorso della competitiva, rientrando anticipatamente verso il centro per l’arrivo fissato sempre al Pavaglione.

LA MEDAGLIA

Il principale simbolo della manifestazione sarà quest’anno la medaglia realizzata per l’evento e riservata ai primi 500 iscritti della gara sui 21Km. Una medaglia disegnata in onore di Francesco Baracca, denominata “Asso dei cieli” dall’artista Leonardo Pagni. Già nell’edizione 2022 a Lugo i runner hanno ricevuto all’arrivo un’autentica opera d’arte, la riproduzione della facciata del quadriportico del Pavaglione denominata “Le colonne della vittoria” disegnata sempre da Pagni, diplomato all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, impegnato anche nel restauro di importanti opere come Il Geremia del Donatello prima di entrare nel mondo della moda.

La medaglia “Asso dei cieli” è la riproduzione del monumento a Francesco Baracca. Un omaggio al lughese più famoso nel mondo, ma anche all’opera in travertino e bronzo dello scultore faentino Domenico Rambelli inaugurata nel 1936. L’ala dell’immaginario aereo si staglia nel cuore di Lugo, in uno spazio che è connubio di diversi stili architettonici e altrettanto diverse epoche storiche. E tutto ciò si ritrova nella medaglia realizzata per LUGORUN in una simbolica unione fra il mondo dello sport, la società odierna, la storia, la cultura e la tradizione della città. Tutto in una medaglia, pensata per essere ricordata e ricordare.

LA T-SHIRT E TANTI SERVIZI

Come detto, per i primi 500 iscritti della gara competitiva la quota di partecipazione comprende la medaglia, ma anche canotta tecnica dell’evento realizzata da Runnek, azienda specializzata del settore running, oltre a numerosi servizi tra cui quello Pacer. Previsti anche ristori lungo il percorso e in zona Pavaglione, oltre alla musica e all’animazione per una bella festa della città.

ISCRIZIONI ALLA LUDICO MOTORIA

Se le adesioni alla gara competitiva si chiuderanno il 2 maggio e quelle del Progetto Scuola saranno gestite direttamente dagli istituti scolastici, le iscrizioni della LUGORUN9K ludico motoria si effettueranno a ridosso della manifestazione e in presenza per facilitare la partecipazione. Un gazebo iscrizioni sarà allestito nel piazzale del Pavaglione e consentirà le iscrizioni sul posto sabato 6 maggio dalle ore 14 alle 19 e domenica dalle ore 8 fino a pochi istanti prima della partenza.