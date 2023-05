Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, presso il Teatro Goldoni, il Club realizzerà infatti ritratti fotografici che entreranno a far parte del progetto nazionale dal titolo “Obiettivo Italia – Censimento Fotografico” promosso in occasione del 75° anniversario dalla sua fondazione da Fiaf, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

L’intento di Fiaf è di realizzare un affresco corale ampio della popolazione, mediante decine di migliaia di ritratti fotografici nel corso del weekend 6-7 maggio, grazie alla collaborazione di centinaia di circoli fotografici affiliati Fiaf distribuiti sull’intero territorio.

«L’obiettivo è raccogliere 30.000-50.000 ritratti, un corpus di immagini – spiega Fiaf nella presentazione del progetto – che fornirà un ritratto dell’odierna società italiana e della sua composizione con preziosi risvolti culturali, sociali e di costume. Contestualmente alla realizzazione degli scatti, saranno somministrate a campione delle interviste predisposte da esperti di varie discipline.

Il progetto si intende a lungo termine: sarà infatti riproposto con cadenza fissa (ogni cinque anni) al fine di indagare le trasformazioni in atto e fissarle fotograficamente in capsule del tempo consultabili.

I circoli allestiranno set fotografici nelle piazze e nei luoghi pubblici di città, paesi e piccole località di tutta la penisola, tutti con le medesime caratteristiche tecniche, al fine di realizzare scatti omogenei che possano armonizzarsi tra loro. I soggetti fotografati saranno tutti identificati e identificabili tramite una scheda.»

I ritratti raccolti saranno poi esposti in un’installazione presso le prestigiose Gallerie d’Italia a Torino nell’autunno 2023, installazione che sarà riproposta su tutto il territorio nazionale presso la sede del Centro Italiano della Fotografia d’Autore a Bibbiena in provincia di Arezzo, nelle tredici gallerie Fiaf e presso i circoli fotografici a livello locale in tutta Italia.

Sarà realizzato un catalogo stampato dedicato al progetto.

L’Istat è partner operativo dell’iniziativa.

Sabato 6 e domenica 7 maggio il Club Cinefotoamatori Bagnacavallese invita i cittadini di Bagnacavallo a partecipare a “Obiettivo Italia”, che si annuncia come il più grande ritratto collettivo del nostro Paese.