A fine mese iniziano i lavori per la rotatoria sulla via Emilia a Castel Bolognese

A fine maggio, inizio giugno partiranno i lavori per la rotatoria all’incrocio fra la via Emilia e la Casolana, a Castel Bolognese. 600 mila euro l’investimento. 120 giorni la durata del cantiere. Sarà una rotatoria a due corsie che velocizzerà la viabilità sulla via Emilia. I lavori sono già stati affidati, si attende solo l’ultima firma di Anas. Finita la rotatoria di Castel Bolognese, dovrebbero iniziare i lavori per la rotatoria alle porte di Faenza, all’incrocio fra la via Emilia e via Lughese.