L’incontro iniziale, giovedì 4 maggio alle 17,30, è con lo scrittore Carmelo Pecora, autore del libro “Noi che siam stati partigiani. Uomini e donne della resistenza”

Dalla prefazione di Gianfranco Miro Gori:

“Il libro propone tre storie, una al femminile e due al maschile, tutte romagnole, e ambientate a non molta distanza o nei pressi della linea Gotica che fu, come è noto, l’ultimo baluardo tedesco e “repubblichino” contro le armate alleate che risalivano da sud per dilagare nella pianura Padana, e vide un’intensa attività partigiana con terribili orrori, stragi ed eccidi perpetrati dai nazifascisti.

Raccontate, alternando la prima o la terza persona, le storie incrociano la grande storia dove trovano un posto degno. Ma eccone i protagonisti. Mario Bonazza, classe 1928, nome di battaglia Calipso, partigiano ravennate, di Marina di Ravenna per l’esattezza, combattente col leggendario comandante Bulow, Arrigo Boldrini, 28ª brigata Garibaldi. Sergio Giammarchi, forlivese, sale in montagna con Adriano Casadei per unirsi alla banda di Silvio Corbar. Nara Lotti, staffetta partigiana di Santa Sofia, si schiera, sull’esempio dei fratelli combattenti nella Resistenza, contro la prepotenza criminale dei nazifascisti: durissime ma letterariamente bellissime l’infanzia e la giovinezza di questa donna che non piegò mai la testa”.

Carmelo Pecora, ennese di nascita e forlivese d’adozione. Ex Ispettore Capo della Polizia Scientifica presso la Questura di Forlì. Ha scritto: 9 Maggio ’78 – Il giorno che assassinarono Aldo Moro e Peppino Impastato (Editrice Zona 2007); Polvere negli occhi – Strage 2 agosto (Editrice Zona, 2009); Ustica – Confessioni di un angelo caduto (Editrice Zona, 2011); Gli infedeli – Storie e domande della uno bianca (Editrice Zona, 2015); Tre ragazzi in cerca di avventure e sette racconti (CartaCanta Editrice, 2016); Resistere era un dovere – Storie di partigiani e di Staffette (CartaCanta Editrice, 2018); Morte a Trecolli (Damster Edizioni, 2020), Che Pacchia Ragazzi” Storie Dis-Umane (Edizioni del Loggione, 2022), Interroghiamo il sospettato con Andrea Cotti (Laurana Editore, 2022).