Bilancio ancora in rosso per l’Asp: i Comuni della Romagna Faentina stanziano 151 mila euro

Nuovo bilancio in perdita per l’Asp della Romagna Faentina. Il 2023 fa segnare un negativo di poco superiore ai 68 mila euro. Saranno nuovamente i Comuni della Romagna Faentina, soci dell’Azienda di Servizi alla Persona, a dover far fronte alle perdite con uno stanziamento deliberato in 151 mila euro. 27.500 a carico del Comune di Brisighella. Quasi 9 mila euro per Casola Valsenio. 23 mila per Castel Bolognese. 78.500 per Faenza e 390 mila euro per Riolo Terme.