L’Istituto Comprensivo “Manara Valgimigli” di Mezzano e le associazioni CorpoGiochi ASD, Cantieri Danza APS e Nanou Associazione Culturale annunciano con orgoglio la vittoria del bando SIAE Per chi crea nell’ambito della formazione e promozione culturale nelle scuole pubbliche con il progetto CorpoGiochi alla Valgimigli – pratiche relazionali per sperimentare nuove possibilità espressive, uno dei 15 selezionati in tutta Italia.

Con i suoi vent’anni di attività – celebrati con la pubblicazione dell’Almanacco qualche cosa d’impressionante | vent’anni venti pratiche presentato lo scorso novembre – il progetto di educazione al movimento CorpoGiochi a scuola, ideato dalla coreografa Monica Francia, continua la sua esperienza pedagogica in grado di attivare sensibilità con il movimento e la percezione corporea.

Grazie al sostegno del bando SIAE Per Chi crea sarà possibile realizzare in 20 classi una serie di laboratori esperienziali che accompagneranno circa 400 studentesse e studenti in un confronto con le proprie sensazioni, mettendo al centro dell’esperienza la relazione tra corpi come metodo di conoscenza. Le pratiche corporee proposte permettono di imparare a nominare le proprie emozioni, a prendere parola, a prendere posizione, a sperimentare differenti linguaggi di espressione. Il percorso sconvolge e riconfigura alcune azioni quotidiane date per scontate quali lo sguardo, la postura, la voce, la conversazione. Gli incontri alleneranno studentesse e studenti a relazionarsi differentemente tra loro, per poi esplorare le capacità allenate in un’esperienza performativa finale davanti ad un pubblico.

Il progetto si arricchisce inoltre dell’esperienza della compagnia ravennate gruppo nanou: grazie agli Assaggi di danza d’autore a scuola gli studenti e le studentesse assisteranno a brevi performance dal vivo e avranno la possibilità di dialogare con le artiste e gli artisti della compagnia, prezioso momento per favorire la loro curiosità in relazione a quanto visto attraverso lo scambio di osservazioni e di domande.

Il progetto CorpoGiochi a Scuola, promosso da CorpoGiochi ASD e Cantieri Danza APS, è partito in due classi di scuola primaria nel 2003 e in vent’anni di attività si è esteso gradualmente, principalmente nel territorio ravennate, inserendosi con intelligenza nel contesto regolato delle classi scolastiche. I laboratori di CorpoGiochi a scuola sono interventi che portano a sviluppare l’ascolto, l’autovalutazione, la sensibilità. Queste competenze relazionali sono visibili non solo sul breve termine ma anche a rilascio prolungato, continuando negli anni a esprimere i loro effetti nelle persone coinvolte.

Nella scorsa annualità scolastica CorpoGiochi ha realizzato 80 laboratori esperienziali all’interno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado coinvolgendo 1600 bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 13 anni e 150 docenti. Questo risultato è stato possibile grazie alla tenacia e all’entusiasmo delle docenti che hanno chiesto di attivare il laboratorio in presenza per la loro classe/sezione, valorizzandolo come ogni altra disciplina scolastica.

CorpoGiochi® è un’esperienza pedagogica in grado di attivare sensibilità con il movimento e la percezione corporea. È un metodo originale ideato a partire dai bisogni di ogni persona a prescindere dalla sua età. Partendo dalla relazione, da quello che accade tra i corpi e dalle potenzialità di ogni corpo di ascoltare e posizionarsi, in poche ore si sperimenta un microscopico slittamento percettivo, un cambio operativo e non estetico di atmosfera. CorpoGiochi® è un esempio concreto e possibile di situazione dove i corpi e le parole hanno peso e ogni piccolo gesto di ogni persona è importante perché modifica (ed è modificato da) tutto quello che c’è intorno. Un atto politico.