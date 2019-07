Nonostante il recente concorso per le assunzioni di medici a tempo indeterminato, le condizioni della Cardiologia di Ravenna-Lugo-Faenza presentano delle criticità, che mettono seriamente in discussione l’erogazione dei servizi e la possibilità che il personale sanitario lavori serenamente.

MANCANO SETTE MEDICI – Nel complesso delle tre cardiologie, mancano sette medici. Dalla recente graduatoria di concorso ne sono stati assunti solo cinque, di cui appena uno è dedicato all’ambito di Ravenna. La situazione più critica, che riguarda Lugo, rischia di trascinare nel baratro anche Ravenna, dove dal 2018 mancano due medici, mai sostituiti, e nei prossimi mesi, a partire da agosto, ne andranno in pensione altri due. Già sono stati tagliati servizi, come l’ecocardiografia, appaltati a strutture private, con peggioramento della gestione clinica dei pazienti complessi. In assenza di assunzioni immediate per rimediare tale carenza, sarà l’organico di Ravenna, pur ancora sottodimensionato, a dover essere chiamato in causa, nonostante già copra alcuni turni a Faenza. Il tutto a discapito non solo dei medici, che affrontano un carico di lavoro enorme, ma anche delle prestazioni offerte.

SCARSEGGIANO I POSTI LETTO – Tutte le procedure di TAVI (impianto valvolare aortico transcatetere) della Romagna eseguite a Villa Maria di Cotignola, come da convenzione tra AUSL e tale ospedale privato, verranno trasferite nel reparto di Ravenna, che fatica notoriamente a fronteggiare la già enorme necessità di posti letto urgenti e programmati. Senza prevedere un aumento dei letti di degenza o un veloce trasferimento in altri reparti dei pazienti che hanno terminato il percorso cardiologico puro, la cardiologia di Ravenna rischia il collasso.

INTERROGAZIONE – Chiedo pertanto al sindaco, quale membro della Conferenza socio-sanitaria, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’AUSL Romagna, se intende attivarsi con urgenza al fine che l’Azienda risolva tempestivamente la situazione critica di cui sopra.

Alvaro Ancisi

(capogruppo di Lista per Ravenna)