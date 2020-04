Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna chiede alla Giunta Regionale, attraverso un’interrogazione depositata oggi, quali azioni intenda mettere in campo per evitare rincari ingiustificati dei prodotti sanitari divenuti di prima necessità (come mascherine, guanti e prodotti disinfettanti) e dei generi alimentari di largo consumo, e di istituire un organismo regionale di controllo dei prezzi – senza oneri per il bilancio regionale – coinvolgendo le associazioni dei consumatori e rappresentanti delle associazioni del commercio e dei sindacati.

“Anche a me arrivano diverse segnalazioni di rincari ingiustificati – spiega la Consigliera Silvia Zamboni – chiedo quindi alla Giunta Regionale di istituire in tempi brevi un organismo regionale di controllo per tutelare i consumatori. In queste settimane in cui siamo tenuti a fare acquisti vicino a casa e nel più breve tempo possibile senza poter scegliere in base alle offerte più convenienti -aggiunge Zamboni – monitorare i prezzi dei generi sanitari e alimentari di cui è aumentata la richiesta diventa importante per impedire agli esercenti più spregiudicati di approfittare di questo stato di necessità”.