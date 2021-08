Due candidati si aggiungono alla lista “Viva Ravenna”, presentati oggi al bagno Overbeach di Casalborsetti. Si tratta di Stefania Pirazzini, agente immobiliare, e Mimmo Bomarsi, già militare della Guardia di Finanza, molto conosciuto a Casalborsetti per il suo impegno nella locale Pro Loco.

“Anche questi due candidati- dichiara Filippo Donati, coordinatore della Lista civica “Viva Ravenna”- sono esponenti della società civile non ‘targati’ politicamente ma desiderosi di mettere le proprie competenze e passione civile per la proposta di una alternativa al governo della città. L’ una con l’esperienza di lavoro immobiliare e turistico (real estate) anche all’estero, l’altro con un background di servitore dello Stato attento ai temi della sicurezza, attenzione e cura del territorio.

Siamo certi che porteranno quel legame con la gente e la società civile (e non con un partito) che ci caratterizza nella nostra composizione, negli obiettivi dei nostri progetti e nella formulazione del nostro programma”.

Da Stefania Pirazzini viene l’amarezza per le valutazioni negative che i turisti le riportano (come titolare di un B&B temporaneo) specie all’arrivo alla stazione di Ravenna: “Scesi dla treno, non ci sono indicazioni multilingue, non si percepisce organizzazione, cura, passione per la città, accoglienza. All’estero mi sono abituata a considerare normale il dinamismo, il cercare di fare sempre meglio”.

“Chi governa da decenni non ha passione per questa città- rincara Donati- Ricordo bene le promesse della campagna elettorale del Sindaco, 5 anni fa: parlava di ‘tematizzare i lidi’ , di decidere/determinare per ciascuno una identità, ma calata dall’alto, decisa per imposizione:. Non si può decidere che questo sarà il lido delle famiglie, quest’altro quello dei camper, e così via, e poi pretendere che la gente si adegui. L’identità dei lidi come delle località devono accompagnare la naturale vocazione che i turisti conferiscono, quello che bisogna fare è accogliere le esigenze e rispondervi, con passione, attenzione ed empatia.

Da Stefania Pirazzini ci aspettiamo anche un contributo per la cura del benessere degli animali, capitolo importante nel nostro programma, attualmente sottoposto in queste ore al vaglio della Commissione nazionale composta dai due partiti Fratelli d’Italia e Lega”.

La presentazione non è avvenuta casualmente qui a Casalborsetti, nel primo stabilimento balneare del territorio comunale a ottenere uno spazio in spiaggia per i cani

‘Mimmo’ Bomarsi è molto conosciuto a Casalborsetti e nel territorio, come attivissimo esponente di punta della locale ProLoco.

Sensibile al problema dell’impoverimento dei servizi e della vivibilità della località, privata nel giro di pochi anni dei servizi essenziali, dallo sportello bancario a i servizi scolastici. Denuncia anche un degrado del territorio per incuria, assenza di manutenzione, di interventi strutturali.

“C’è molto da fare- dice- per abbattere le barriere architettoniche tuttora esistenti, spesso affrontate con interventi inefficaci. Per contrastare l’abbandono e favorire l’attrattività da parte di giovani.

Importante anche il tema della sicurezza, avendo visto nei suoi 35 anni di servizio come militare della Guardia di Finanza la soppressione di brigate e caserme che costituivano presidi di presenza e controllo del territorio, visibilità, e maggiore sicurezza dei cittadini”

“Conclusa la festa nazionale della Lega, che ha visto impegnati i militanti- ha aggiunto Donati- la campagna elettorale della coalizione di Centro Destra entra nel vivo. Alla Festa ho potuto incontrare i rappresentanti al Governo, e ho raccolto l’impegno generale a tornare da noi e affrontare con loro i temi cittadini. Ho invitato il Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, a venire a Ravenna in treno, per avere subito la percezione di una assenza di progetti coerenti sulla città. Aspetto Luca Zaia (governatore del Veneto), Nicola Molteni (Vice Ministro degli Interni), lo stesso ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che porterò a parlare con le imprese della loro fatica, dellì’impegno dei singoli, per rendere più attraente la nostra destinazione turistica”.