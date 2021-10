Giovedì 30 Settembre, in piazza dell’Aquila a Ravenna, si è celebrato l’evento di chiusura della campagna elettorale di Ravenna in Campo.

C’erano tutti i candidati, il capolista Roberto Fagnani, i sostenitori, a rappresentare l’orgoglio per aver portato a compimento un percorso di impegni e sacrifici iniziato i primi giorni di Giugno e mai fermatosi fino ad oggi. Tra le bandiere e i manifesti, Roberto Fagnani ha potuto prendere il microfono e fare un discorso di ringraziamento, galvanizzato anche da una folla che nel frattempo si era radunata attorno al palco improvvisato.

“Siamo orgogliosi di aver amministrato questa città nell’ultimo mandato giunto a scadenza, perché la Città che restituiamo al giudizio del suffragio amministrativo è ben diversa dalla Città che avevamo preso in consegna” ha esordito Fagnani, elencando una serie di progetti ed interventi pubblici compiuti negli ultimi 5 anni dall’amministrazione, in particolare nel campo delle opere pubbliche e dello sport.

“Siamo una forza moderata, progressista e riformista, che crede nel lavoro e nella crescita economica che crea benessere e produce servizi” ha poi continuato Fagnani, spiegando che Ravenna in Campo è alleata e fedele sostenitrice del Sindaco De Pascale e che intende fare valere questi principi nella prossima amministrazione, pur nel rispetto di tutte le forze presenti.

Non sono mancati i ringraziamenti personali a tutti i volontari della campagna elettorale, che Fagnani ha citato per nome, evidenziando come “senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile”, ed ha concluso esortando i Cittadini di Ravenna a votare per Ravenna In Campo perché queste sono elezioni importanti e che riguardano da vicino il futuro tangibile della vita di tutti noi.

“Grazie Ravenna, grazie per averci dato questa opportunità” ha concluso Fagnani, “siamo certi che il vostro voto andrà a chi come Ravenna in Campo crede nel Lavoro, nella Crescita, nel Sacrificio”.