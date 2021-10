Testimoni della sicurezza stradale

Ecco i nuovi testimoni ed ambasciatori delle “10 regole d’oro della sicurezza stradale”.

Ecco “Karting in piazza” un’iniziativa in Piazza Mameli a Ravenna fra oggi e domani, organizzata da Automobile Club Ravenna e Polizia Locale, con il Patrocinio del Comune di Ravenna. In 50 location nazionali in 8 anni di vita della manifestazione sono già stati raggiunti 20mila bambini fra i 6 e i 10 anni.

Nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole e poi il kart con il messaggio che si può sintetizzare in: “un secondo in meno in pista fa vincere una gara, un minuto in più in strada fa vincere la vita”. Incroci gimkane, attraversamenti pedonali e segnaletica: un vero e proprio percorso istruttivo per formare gli utenti della strada del domani.