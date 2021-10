Diverse aziende ravennati hanno preso parte all’edizione 2021 dell’imc, la fiera dedicata all’offshore e all’energia che si è svolta al Pala de Andrè dal 28 al 30 settembre. Per molti imprenditori l’evento è stata la prima occasione in cui potersi incontrare in presenza e confrontasi sul tema scelto per quest’anno, ovvero la transizione energetica.