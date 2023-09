Nell’ambito delle iniziative della Settimana mondiale dell’allattamento al seno 2023 che quest’anno propone il tema Allattamento e lavoro: tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie, giovedì 5 ottobre alle 16.30, nella sala Buzzi, in via Berlinguer 11, si svolgerà la tavola rotonda dedicata ai genitori e a chiunque fosse interessato all’argomento.

La tavola rotonda, con focus specifico su come conciliare i due momenti dopo il rientro al lavoro e durante l’inserimento del piccolo nei servizi educativi, si aprirà con i saluti di Livia Molducci, assessora alle Politiche per la famiglia, l’infanzia e la natalità, cui seguiranno gli interventi di Monica Lanza Cariccio, psicologa del Centro per le famiglie, Francesca Currò e Alessia Di Lanzo, pediatria di comunità, Sara Mercati, ostetrica del Consultorio familiare di Ravenna, Valentina Bonomi, pedagogista del Servizio nidi e scuole per l’infanzia del Comune di Ravenna e Venera Tomarchio, consigliera di parità supplente della Provincia di Ravenna; le conclusioni sono affidate a Federica Moschini, assessora alle Politiche e cultura di genere.

L’evento è promosso dal Centro per le Famiglie di Ravenna, Cervia e Russi, Ausl Romagna (Pediatria di Comunità e Consultorio Familiare) e Coordinamento Pedagogico dei Servizi Nidi e Scuole per l’Infanzia di Ravenna in collaborazione con gli assessorati alle Politiche per la Famiglie, Infanzia e Natalità e alle Politiche e Cultura di genere del Comune e la Consigliera di Parità della Provincia di Ravenna

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: informafamiglie@comune.ravenna.it