La Scuola di Cucina Kwak è lieta di annunciare una serie di corsi di cucina straordinari che si terranno presso la nostra struttura nel corso dell’autunno 2023. Siamo entusiasti di offrire un’ampia varietà di corsi, sia per gli amanti della cucina amatoriale che per i professionisti culinari ha dichiarato il direttore di Confcommercio Ascom Faenza Francesco Carugati. Questi corsi sono un’opportunità imperdibile per affinare le abilità culinarie e scoprire nuovi orizzonti gastronomici. La nostra missione è promuovere la cultura gastronomica e fornire agli studenti le abilità necessarie per eccellere in cucina.

Ecco un elenco dei corsi che partiranno da ottobre:

CORSI AMATORIALI

Domenica 15 ottobre 2023: Ricette di Cucina Vegana Golosa con Davide Sciotta (@IngegneriaVegetale)

Domenica 26 novembre: Pescio’ e la Cucina di Mare di Davide Carli

CORSI PROFESSIONALI

Martedì 17 ottobre: Il Pesce secondo Jacopo Ticchi

Martedì 24 ottobre: Le Carni: Tecniche di Lavorazioni, Declinazioni e Cotture al Fuoco con lo chef stellato Gianluca Gorini

Giovedì 9 e Venerdì 10 novembre: La Cucina delle Frattaglie di Diego Rossi

Lunedì 20 novembre: Cucina Vegetale Antispreco con lo chef stellato Franco Aliberti

I corsi amatoriali sono pensati per chi desidera avvicinarsi alla cucina in modo divertente e informale, mentre i corsi professionali sono ideali per chi vuole approfondire le proprie competenze culinarie e aspira a diventare un professionista della cucina.

La Scuola di Cucina Kwak è rinomata per il suo approccio pratico all’apprendimento culinario, e i nostri chef istruttori sono esperti del settore con anni di esperienza. Ogni corso offrirà un’esperienza interattiva e coinvolgente, con l’opportunità di imparare dalle migliori menti culinarie della zona.

Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati, quindi vi invitiamo a prenotare il vostro posto il prima possibile per garantirvi un’opportunità unica di affinare le vostre abilità culinarie.

Per ulteriori informazioni sui corsi e per registrarsi, visitate il nostro sito www.kwakformazione.it o contattateci a info@kwakformazione.it – cell. 3283512597