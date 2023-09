Giovedì 28 settembre presso la Sala Zanelli in Via Risorgimento a Faenza è iniziato il nuovo corso di Primo Soccorso organizzato dalla Pubblica Assistenza Città di Faenza, con grande affluenza di partecipanti. Il corso è gratuito ed aperto alla cittadinanza, saranno trattate varie tematiche utili per fornire una conoscenza di base del primo soccorso, attraverso lezioni in aula, simulazioni e pratica sui manichini. Sapere cosa fare, cosa non fare, e come dare la prima assistenza in caso di necessità e in attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati.

contattando l’associazione al numero 3355917958 (dopo le 18.30) o inviando una mail all’indirizzo formazione@pafaenza.it È ancora possibile iscriversi e partecipare al corso

Il corso riprenderà lunedì 2 ottobre alle ore 20.30 e si terrà tutti i lunedì e giovedì sera fino al 23/10.

C’è inoltre la possibilità libera e gratuita di diventare volontari Soccorritori proseguendo nel percorso formativo che partirà subito dopo il termine del Corso di Primo Soccorso.

L’associazione è molto attiva su territorio prestando quotidianamente servizi di trasporto e assistenza sanitaria per i cittadini e per l’azienda sanitaria locale, oltre ad attività sociali e formazione per la cittadinanza.