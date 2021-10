Sabato 23 ottobre dalle 15 in poi nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna ci sarà il gioco per bambini e ragazzi “Harry Potter e la caduta del re”.

Nel castello di Hogwarts un mistero e un dubbio affligge da mesi le mura e le menti di tutti i maghi e le streghe che vi abitano… Dove sarà mai finito il fantasma Blitz?

I partecipanti, dopo una introduzione al gioco, partiranno per un percorso attraverso la suggestiva Rocca di Bagnara di Romagna alla ricerca di Blitz. Lungo il percorso che si dirama per tutto il castello ci saranno cinque prove magiche, con altrettanti professori di diverse discipline: i giocatori dovranno aiutarli nei loro compiti per ottenere gli indizi necessari a completare la missione. Per giocare è necessario avere un dispositivo per la lettura dei Qr code.

Il gioco è suddiviso a fasce orarie, le squadre partiranno lungo il percorso ogni 15 minuti per lasciare un po’ di distacco. Chi impiega il minor tempo nella risoluzione definitiva del mistero avrà in premio il bellissimo cuscino Cioccorana originale.

Il costo per partecipante è di 15euro per gruppi pari o superiori alle quattro persone. Per gruppi inferiori il costo è di 18 euro a testa. Il pagamento verrà fatto direttamente sul posto. Over 65, under 5 e disabili gratis.

In caso di numerose prenotazioni si replicherà domenica pomeriggio. I bambini al di sotto degli 16 anni devono essere accompagnati da un adulto partecipante.

In caso di maltempo, il gioco sarà posticipato a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero 338 3792523 (preferibilmente dopo le 17), oppure 388 5657815, o scrivere a prenotazioni@associazionecreativa.it.

L’evento è a cura dell’associazione Creativa e della cooperativa Il Mosaico, con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna.