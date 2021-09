“Bentornata Fira!” È con questo entusiasmo che il Sindaco di Russi Valentina Palli, dopo le tante difficoltà organizzative, torna a salute la secolare Fira di Sett Dulur, quest’anno alla 350esima edizione. “Una Fira tanto attesa quanto speciale – spiega il primo cittadino – all’insegna della sicurezza e delle regole che vogliono proteggere tutti coloro che decideranno di essere con noi. Sarà una Fira in cui non mancherà il colorato luna park, i nostri stand gastronomici con le loro delizie, il mercato, i moltissimi eventi culturali, le mostre, il piacere di stare insieme e di condividere attimi di spensieratezza”. E ancora: “tradizione, lavoro, amicizia, cultura, spirito di comunità, volontariato, sana aggregazione, coesione sociale: la Fira di Sett Dulur è foriera di tutto questo e di molto di più. L’anno scorso abbiamo scelto, doverosamente e necessariamente, di annullare la Fira. Quest’anno avremo alcune semplici regole da rispettare ma staremo insieme e ci godremo la magia che solo la Fira sa donarci. Poiché la Fira è quel momento dell’anno in cui a Russi il tempo si ferma, sospeso tra amici lontani e persi tra gli impegni che si ritrovano, famiglie che si riuniscono, giornate trascorse a spasso per la Città con i bambini. Un luogo incantato, immobile nel tempo eppure mutevole, una settimana di festa e insieme di ricordo delle nostre tradizioni: questa è la nostra Fira di Sett Dulur”.

Una settimana quindi ricchissima di eventi e di incontri, durante la quale, ricorda il Sindaco Palli, sarà necessario “tenere comportamenti improntati al reciproco rispetto e all’ottemperanza delle regole, quest’anno ancora di più degli anni scorsi”.

L’edizione 2021 della Fira di Sett Dulur infatti si svolgerà ovviamente nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per questo motivo per assistere agli spettacoli in programma, visitare le mostre, mangiare negli stand gastronomici o accedere alle attrazioni del luna park, sarà obbligatorio (ad esclusione dei minori di 12 anni) esibire la propria Certificazione Verde (Green Pass). Per velocizzare il controllo del documento saranno istituiti dei punti di verifica e di conseguente rilascio del braccialetto “Fira 2021”, che, una volta indossato, garantirà l’accesso in ogni luogo senza bisogno di ulteriori controlli. I braccialetti potranno essere ritirati presso i punti di accesso comunali (via Roma, piazza Baccarini ed incrocio tra via Maccabelli e corso Farini), gli stand gastronomici e le mostre.

IL PROGRAMMA

3/20 settembre

campi da tennis, via calderana

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS OPEN FIRA DI SETT DULUR

singolare cat. Open

4/26 settembre

sala ravaglia, via cavour 21

IL VIAGGIO

rassegna d’arte

inaugurazione sabato 4/09 alle ore 17.00

giovedì 9 settembre

giardino della rocca – ore 20.30

DANTE PAR ROSS

le arti della città celebrano il sommo poeta nel 700° anniversario della morte

10 settembre/2 ottobre

ex chiesa in albis, punto incomune, museo civico

CANTICHE. dante e la fotografia

mostra fotografica

inaugurazione venerdì 10/09 alle ore 18.30 partendo dall’ex chiesa in albis

sabato 11 settembre

palazzo san giacomo – ore 16.00

JOGGING * JOCHING * PLOGGING

aspettando la fira di sett dulur

parco berlinguer – ore 20.00

46º TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE

gare finali e premiazione vincitori

11/20 settembre

via garibaldi, 138

ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA

mostra di ceramica e pittura

inaugurazione sabato 11/09 alle ore 21.00

12/20 settembre

chiesa san francesco, corso farini

CON AMORE DI PADRE

lettera di Papa Francesco “Giuseppe il padre di Gesù, lo sposo di Maria, il falegname, l’uomo giusto”

inaugurazione domenica 12/09 alle ore 9.30

domenica 12 settembre

zona artigianale – ore 9.30

64° COPPA CITTà DI RUSSI

gara ciclistica per giovanissimi

chiesa dei servi, via trieste – ore 16.30

SANTA MESSA DEL MALATO

piazza farini – ore 20.30

SOLENNE processione

con l’immagine della Beata Vergine Addolorata

lunedì 13 settembre

chiesa dei servi, via trieste – ore 20.45

CONCERTO DI MUSICA SACRA

trio vocale e strumentale

martedì 14 settembre

piazza farini – ore 19.30

ZUG E ZUGATLÔN

serata dello sport con intrattenimento

mercoledì 15 settembre

corso farini – dalle ore 18.30

SCARABÒCC PAR LA STRÊ

giochi e fantasie in corso

campo ghigi, via pascoli – ore 19.45

PARATA DELLE ASSOCIAZIONI PRECEDUTA DALLA BANDA CITTÀ DI RUSSI

via d’azeglio – ore 20.00

CONCERTO DI CAMPANE IN VIA D’AZEGLIO

piazza farini – ore 21.15

LA FIRA SI VESTE

moda e spettacolo

giardino della rocca – ore 21.30

Treppinfira a…pre…!

Mr Bang, un grande ritorno

15 settembre/2 ottobre

biblioteca comunale, via godo vecchia

I CARE di Simone Massi

tavole originali dal libro il maestro ed. orecchio acerbo

apertura mercoledì 15/09 alle ore 20.00

15/20 settembre

residenza municipale, piazza farini

10 ANNI DI FOTOGRAFIE CON VOI

mostra fotografica

inaugurazione mercoledì 15/09 alle ore 20.00

vicolo della chiesa

GUARDA Kè LUNA

mostra di pittura di Daniele Cristofori

inaugurazione mercoledì 15/09 alle ore 20.00

residenza municipale, piazza farini

25 ANNI DI GEMELLAGGIO. UNA STORIA DA RACCONTARE

mostra fotografica

inaugurazione mercoledì 15/09 alle ore 20.00

via g. bruno, 1

PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO

di Tommaso Martines

apertura mercoledì 15/09 alle ore 18.30

vie della città

ECCEZIONALE LUNA PARK

vie della città

STAND GASTRONOMICI

con caplèt e bël e cöt

16/20 settembre

parco ugo la malfa

INGEGNOSAMENTE CREATIVO…

esposizione hobbisti

corso farini

CAMPAGNA AMICA: MERCATO DEL BUON CIBO CONTADINO

via trieste

GEMELLAGGIO SPAZIO DI INCONTRO

da Russi: oggetti e parole

da Saluggia: prodotti tipici e artigianali

da Podborany: birra ceca

via trieste

Stand Avis Russi – 60° anniversario della fondazione

giovedì 16 settembre

piazza farini – ore 19.30

SIGNORI QUESTO È IL BËL E CÖT

l’assaggio del bël e cöt e della canèna

biblioteca comunale, via godo vecchia – ore 21.00

LE STRADE DI RUSSI – storie, luoghi e personaggi

presentazione degli autori Fabio Pasi e Luciano Minghetti

piazza farini – ore 21.00

TOMBOLA IN PIAZZA

animazione della serata a cura di duoidea

giardino della rocca – ore 21.30

Treppinfira a…pre…!

The Strikeballs in concerto

venerdì 17 settembre

giardino della rocca – ore 18.00

VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM”

e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt

per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)

biblioteca comunale, via godo vecchia – ore 21.00

haiku della peste

Katia Dal Monte presenta il volume di Gianni Cascone

piazza farini – ore 21.00

GOODFELLAS in concerto

giardino della rocca – ore 21.30

Treppinfira a…pre…!

Giò Gasdia & Slow eMotion in concerto

18/19 settembre

parco berlinguer

Vivi il Verde – il paesaggio che cura

18/20 settembre

vie del centro storico

GRANDE MERCATO AMBULANTE

sabato 18 settembre

piazza farini – dalle ore 7.30

RADUNO CICLOTURISTICO

27° trofeo “Fira di Sett Dulur”

giardino della rocca – ore 10.30

CELEBRAZIONI DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI RUSSI E DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI SALUGGIA

piazza farini – ore 17.00

giochi per TUTTI

pomeriggio ludico

giardino della rocca – ore 17.30 e 21.30

Treppinfira a… zirandlōn

Silvia Martini in…psicopatica

giardino della rocca – ore 18.00

VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM”

e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt

per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)

piazza farini – ore 20.00

MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI

biblioteca comunale, via godo vecchia – ore 20.30

Serata della canèna – INCONTRO DIVULGATIVO

PRIMA DEL NOVELLO: LE UVE “TRAVERSE” E L’USO DELLA CANèNA IN BASSA ROMAGNA

itinerario della biodiversità viticola della regione Emilia-Romagna

PREMIAZIONE DEL CONCORSO UNA CANÈNA DA OSCAR

piazza farini – ore 21.00

19º RADUNO DELLE FRUSTE E… NON SOLO

vie della città – dalle ore 21.00

Treppinfira a… zirandlōn

corso farini: Lucia Osellieri e Santosh Dolimano

via maccabelli: Berto di Strada

via vecchia godo: Giulio Attovianelli

biblioteca, via godo vecchia: Andrea Menozzi e Valentina Franchino

centro paradiso, via roma: Contrada Lamierone

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandlōn: Felice Pantone

domenica 19 settembre

piazza farini – ore 8.00

BASTA UN ATTIMO

test di idoneità alla donazione del sangue

residenza municipale, piazza farini – dalle ore 9.00

ANNULLO filatelico della Fira di Sett Dulur

piazza farini – ore 9.30

la fattoria in piazza

promosso da coldiretti ravenna e araer

L’AGRIAPERITIVO DEI CUOCHI CONTADINI

promosso da coldiretti ravenna e terranostra

LA FESTA MERCATO DEI SALUMI COTTI

chef to chef e produttori locali di canèna

teatro comunale, via cavour – ore 10.00

ARTORAN A ROSS

incontro con i russiani lontani

PREMIO UN AMICO PER RUSSI

giardino della rocca – ore 10.00

TREPPINFIRA a… zirandlōn

Michele Carnevali in… omaggio a Morricone

giardino della rocca – ore 10.30

VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM”

e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt

per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)

piazza farini – ore 16.30 e 21.00

ORCHESTRA LA STORIA DI ROMAGNA

giardino della rocca – ore 17.30 e 21.30

TREPPINFIRA a… zirandlōn

O come arachide

vie della città – dalle ore 21.00

Treppinfira a… zirandlōn

corso farini: Lucia Osellieri e Santosh Dolimano

via maccabelli: Felice Pantone

via vecchia godo: Berto di Strada

biblioteca, via godo vecchia: Dottor Stock e Valentina Franchino

centro paradiso, via roma: Mi linda dama

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandlōn: The Journey of the Best Wishes

lunedì 20 settembre

lago meeple lake di bagnacavallo – ore 9.00

28° TROFEO AMO D’ORO CITTÀ DI RUSSI

gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello

casa della salute, piazza farini – ore 15.00

CAMMINATA DELLA SALUTE

corte della rocca – ore 15.30

MERENDA AL MACCABELLI

con canti e musica

centro paradiso, via roma – dalle ore 17.30

Treppinfira A… zirandlŌN

Luca Chieregato

giardino della rocca – ore 18.00

VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM”

e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt

per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)

piazza farini – ore 20.30

PREMIAZIONE CONTEST FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA LA FIRA E VINCI IL TEATRO”

piazza farini – ore 21.00

CLASSICA ORCHESTRA AFROBEAT

ensemble da camera di 14 elementi diretto da Marco Zanotti

vie della città – dalle ore 21.00

Treppinfira a… zirandlōn

corso farini: Felice Pantone

via maccabelli: Andrea Menozzi

via vecchia godo: Berto di Strada

biblioteca, via godo vecchia: Silvia Martini e Valentina Franchino

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandlōn: chi c’è c’è

giardino della rocca – ore 21.30

Treppinfira a… zirandlōn

Dottor Stock

