In occasione dello svolgimento del Moto GP del Mugello, in programma dal 9 al 11 giugno, e a causa del perdurare della criticità delle frane e dell’interruzione del transito della SP 302 R all’altezza di San Cassiano, si specifica che da Faenza non si può raggiungere Firenze e il Mugello attraverso le strade della viabilità ordinaria ma si dovrà percorrere l’autostrada fino alle uscite consigliate per raggiungere il Mugello.