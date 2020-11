Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 61.158 casi di positività, 1.912 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.700 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi dell’8%, dimezzata dal 16% di ieri.

Dei nuovi contagiati, 961 sono gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente, tra i nuovi positivi 397 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 374 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,3 anni.

Sui 961 asintomatici, 489 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 67attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5per screening sierologico, 10 con i test pre-ricovero. Per 390 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 569 nuovi casi, poi Reggio Emilia(280), Bologna (214), Ravenna (141), Ferrara (137), Piacenza (131), Rimini (122), Forlì (107), Parma (100), Cesena (66) e Imola con 45 casi di positività.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati sono stati 23.700, per un totale di 1.635.729. A questi si aggiungono anche 3.634 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 28.348 (1.859 in più di ieri). Di questi, le persone inisolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 26.731 (+ 1.762 rispetto a ieri), il 94,7% dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 23 nuovi decessi: 6 in provincia di Modena (3 donne di 70, 80 e 92 anni e 3 uomini di 76, 77 e 84), 5 in provincia di Bologna (3 uomini di 69, 76 e 83 anni e 2 donne di 90 e 100 anni), 4 in provincia di Parma (3 uomini di 78, 80, 83 anni e una donna di 87 anni), 4 in provincia di Ferrara (3 donne di 85, 94, 96 anni e un uomo di 75 anni); 3 in provincia di Reggio Emilia (3 uomini, rispettivamente di 82, 87 e 88 anni) e 1 in provincia di Ravenna (un uomo di 85 anni). Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Forlì-Cesena e Rimini. Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.687.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 153 (+15 rispetto a ieri), 1.464 quelli in altri reparti Covid (+82).

Sul territorio, le 153 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 9 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 14 a Parma (+2 rispetto a ieri), 11 a Reggio Emilia (+3 rispetto a ieri), 29 a Modena (+1), 55 a Bologna (+10), 4 a Imola (invariato rispetto a ieri), 8 a Ferrara (invariato), 6 a Ravenna (invariato), 3 a Forlì (-2 rispetto a ieri), 2 a Cesena (- 2 rispetto a ieri) e 12 a Rimini (+3 rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 28.123 (+ 30 rispetto a ieri).

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 141 casi: 64 maschi e 77 femmine; 76 asintomatici e 65 con sintomi; 138 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati. Nel dettaglio: 78 da contact tracing; 45 per sintomi; 4 per test ricovero; 1 per rientri estero (Albania); 11 per categorie professionali; 2 per test volontario.

Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che a ieri le persone completamente guarite ammontavano a 1.688 (32 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) erano 1.391 (705 in più rispetto al 26 ottobre); di questi pazienti 80 sono ricoverati e 1.311 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 707 asintomatici e 604 con sintomi compatibili con tale regime.

Oggi non sono state segnalate guarigioni bensì, purtroppo, il decesso di un paziente di 85 anni di Lugo.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 3.367, la cui distribuzione per comune risulta la seguenti:

146 residenti fuori provincia Ravenna

1.288 Ravenna

578 Faenza

221 Cervia

326 Lugo

111 Russi

137 Alfonsine

108 Bagnacavallo

78 Castelbolognese

49 Conselice

54 Massa Lombarda

25 Sant’Agata sul Santerno

56 Cotignola

28 Riolo Terme

54 Fusignano

35 Solarolo

57 Brisighella

5 Casola Valsenio

11 Bagnara