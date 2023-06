Morìa di pesci nel canale in Destra Reno a causa delle acque di Conselice: “Serviranno giorni”

Morìa di pesci a Ravenna nel Canale di Bonifica in destra Reno. Il caso segnalato da cittadini e consiglieri comunali che hanno presentato anche un question time in consiglio comunale. Si tratta del canale che sta portando le acque, che per giorni hanno allagato Conselice, nel mare a Casalborsetti. Sul caso è intervenuto il presidente della provincia Michele de Pascale, al termine di una riunione con tutti i sindaci del territorio e la Regione Emilia-Romagna dedicata al dissesto idrogeologico dopo l’alluvione