Teatro Masini e Teatro dei Filodrammatici accesi ieri sera per diffondere le proprie luci e lanciare un appello per lo spettacolo dal vivo. L’azione coordinata ha riguardato tutta Italia, grandi e piccoli teatri, lanciata sui social dall’associazione UNITA, Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivi. Il settore, fermo da mesi, costringe a moltissime difficoltà i lavoratori dello spettacolo. Non solo attori, compagnie, direttori. Sono soprattutto i professionisti, tecnici e non, spesso assunti con contratti stagionali, ad affrontare in questi mesi le difficoltà maggiori. Luci accese quindi nei teatri vuoti per richiamare l’attenzione sulla situazione di tanti lavoratori dello spettacolo e più in generale sul mondo della cultura dal vivo.